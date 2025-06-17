快訊

戰火不停…伊朗稱「襲擊以國情報機構」 大樓起火冒濃煙畫面曝

憂死在「黑牢」 黃呂錦茹當庭淚崩揭原打算扛罪：不要再鬧了啦

大同7月8日除息、7月31日發放現金股利 23年首度配發逾3.1元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎攝影。
大同公司。記者籃珮禎攝影。

大同（2371）17日發布公告，正式敲定2025年下半年現金股利除息基準日等相關事宜。此次股利發放對近24萬名股東而言意義重大，不僅是公司睽違23年來首度發放股利，更因結合了現金配發與減資退還金額，使每股現金股利從股東會通過的2.95元上調至約3.10526316元，等同於持有一張股票將可領回3,100元現金。

根據大同所訂定的時程，除息交易日為7月8日，最後過戶日為7月9日。為配合除息作業，股票將自7月10日起至7月14日止暫停過戶，並以7月14日作為除息基準日。投資人預計可於7月31日收到這筆現金股利。

大同此次大手筆回饋股東，根基於去年稅後淨利大幅躍升至142.45億元，相較前年度呈現顯著成長，每股盈餘也從1.13元大幅攀升至6.46元。

大同董事長王光祥先前已透露，公司未來將以每半年配發一次股利為目標，展現更為積極且穩定的股東回饋政策。

股東會 股利

延伸閱讀

8檔今除息台股 ETF 比一比 4檔填息、00919成交量奪冠

亞系外資點讚！台積電除息第4天止跌 轉朝填息路挺進

台股ETF、債券ETF本周除息王 投資人氣飆

ETF超級除息周登場 吸引存股族資金湧入

相關新聞

大同7月8日除息、7月31日發放現金股利 23年首度配發逾3.1元

大同（2371）17日發布公告，正式敲定2025年下半年現金股利除息基準日等相關事宜。此次股利發放對近24萬名股東而言意...

超商雙雄 拚取件業務

因應618購物節電商物流高峰，超商雙雄升級包裹相關服務，搶攻取件商機。統一超（2912）昨（16）日宣布，7-ELEVE...

綠能新兵 熙特爾蜜月行情甜

再生能源儲能廠熙特爾新能源（7740）昨（16）日興櫃轉創新板上市，以承銷價格每股149.5元掛牌交易，首日旋即開出紅盤...

黑松董事長 張斌堂續任

黑松（1234）昨（16）日舉行股東常會，並改選董事，會後推選董事長張斌堂續任。張斌堂表示，未來將以「生活品牌、超越代理...

允強土國廠將貢獻獲利

不銹鋼專業廠允強（2034）昨（16）日股東會，通過配發1元現金股利，預期海外投資土耳其廠營運進到正軌，將逐步發揮綜效，...

日勝生中捷土開案 報捷

日勝生（2547）昨（16）日宣布，「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線文心崇德站（G6）土地開發投資案」取得建照，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。