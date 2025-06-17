大同7月8日除息、7月31日發放現金股利 23年首度配發逾3.1元

大同（2371）17日發布公告，正式敲定2025年下半年現金股利除息基準日等相關事宜。此次股利發放對近24萬名股東而言意義重大，不僅是公司睽違23年來首度發放股利，更因結合了現金配發與減資退還金額，使每股現金股利從股東會通過的2.95元上調至約3.10526316元，等同於持有一張股票將可領回3,100元現金。

根據大同所訂定的時程，除息交易日為7月8日，最後過戶日為7月9日。為配合除息作業，股票將自7月10日起至7月14日止暫停過戶，並以7月14日作為除息基準日。投資人預計可於7月31日收到這筆現金股利。

大同此次大手筆回饋股東，根基於去年稅後淨利大幅躍升至142.45億元，相較前年度呈現顯著成長，每股盈餘也從1.13元大幅攀升至6.46元。

大同董事長王光祥先前已透露，公司未來將以每半年配發一次股利為目標，展現更為積極且穩定的股東回饋政策。