里昂：華城長期展望樂觀 短期因匯率、關稅將承壓

華城（1519）日前於股東會對未來釋出樂觀展望，外資里昂於最新報告中指出，目前變壓器需求依然強勁，加上取得德州Stargate Project星際之門計畫電力設備訂單，成為其AI資料中心發展上的一大里程碑，不過由於匯率、關稅成本影響，將目標價由888元下調808元，但重申「優於大盤」的評等。

根據台灣海關資料，輸往美國、容量超過10,000kVA的高壓變壓器，其平均售價在過去兩年間持續上升。里昂指出，這顯示出華城的產品售價有所提升，也呼應公司對美國變壓器需求依然強勁的說法。也打破市場對於供應商大舉擴產後，平均售價可能下滑的疑慮。

受到AI資料中心專案帶動，華城合約負債創新高，里昂表示，華城2025年第1季的合約負債年增70%，顯示自2023年下半年以來的強勁動能，也呼應華城訂單能見度延伸至2027至2028年。

此外，華城成功取得星際之門專案約20億元的訂單，作為美國市場德州地區主要的變壓器供應商，預計將於2025年下半年開始出貨，並以2026年為主要出貨年度。里昂認為，華城合約負債創新高與AI相關專案的得標，是華城及整體電力元件產業在未來5至10年兩大正面訊號。