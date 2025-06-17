東鋼法說會／H型鋼表現優於鋼筋 今年營運展望優於去年

東和鋼鐵（2006）17日法說會，其二大核心產品鋼筋與H型鋼的市場結構不同，國內鋼筋可以100%自給自足，但台灣自產H型鋼的占比只有90%，仍需靠進口挹注，對東鋼創造獲利有加分效果。

法人分析，東鋼業務包含鋼筋、H型鋼與鋼構等，其中鋼筋以長約為主，目前鋼筋在手訂單維持超過百萬公噸，能見度約9個月以上；鋼構今年接單也已滿，訂單能見度達2026年下半年；型鋼則維持穩定出貨。

此外，東鋼產品以內銷為主，在全球經濟動盪、關稅政策下，相對不受影響，客戶接單依舊穩定。

展望未來，法人表示，東鋼在鋼筋、鋼構在手訂單維持高檔，型鋼出貨穩定下，今年營運有望優於去年。

東鋼法說會揭露指出，根據鋼鐵公會最新統計，今年4月台灣鋼筋的自給率達100%以上，表面消費量達去年同期的93%。另H型鋼表面消費量達去年的102%，但生產自給率只有90%。

換句話說，鋼筋生產得多、但消費量降低，H型鋼需求高、但生產得相對少。

近年東鋼持續擴展，2023年高雄大業廠加入生產，同時越南鋼廠(THSVC)軋鋼進到版圖，加上原有的高雄廠、桃園廠，鋼筋年產量可達140萬公噸，今年前5個月東鋼鋼筋產量已經近60萬公噸。

公司治理方面，因應全球趨勢及2050淨零排放目標，東鋼將氣候變遷納入永續發展重大議題，通過淨零碳排階段性目標。 1、2030年總碳排放量較2005年減少30%，2、2030年總用電量有30%是來自再生能源。