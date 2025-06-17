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中碳股東會／負極材料與先進碳材多有掌握 盼成亞洲重要供應商

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中碳董事長黃建智。聯合報系資料照
中碳董事長黃建智。聯合報系資料照

中碳（1723）17日股東會，通過配發每股現金股利4.5元，年報揭露目前在負極材料、先進碳材、石墨純化技術等多個關鍵應用領域，都有明確成果與產能計畫，躋身AI伺服器與高端手機產業鏈，占一席之地。

中碳表示，成功開發的高倍率小粒徑UF系列負極材料，具備優異快充性能與低循環膨脹率，目前已吸引多家高端手機電池廠導入測試。該產品未來有望切入主流鋰電池市場，滿足快速成長的電動車與消費性電子充電需求。

針對AI伺服器備援儲能需求，中碳同步推動先進碳材料應用於鋰離子電容器（LiC）產品開發，搶攻高效能、高壽命儲能市場。該領域為AI雲端運算及資料中心新興關鍵應用，市場潛力巨大。

此外，中碳亦深化石墨純化與等方性石墨產線布局，強化對半導體與第三代化合物半導體（SiC）市場的供應能力。公司表示，已整合機加工、純化與石墨自產服務，並將於2025年啟動量產型純化爐與240公噸等方性石墨廠擴建工程。

營運方面，中碳114年度將持續強化成本控管與產銷整合，精碳材料產銷進到正軌，未來也將持續拓展下游客戶與代工業務，結合集團產出的煤焦油、粗輕油與焦炭等副產品進行整合行銷，提升整體碳材事業的經濟價值與競爭力。

中碳強調，作為台灣唯一擁有石墨化工廠的企業，未來將持續推進碳材技術創新與產能擴充，目標成為亞洲高階碳材料的重要供應商，掌握新能源與半導體等高科技產業的新一波商機。

第三代化合物半導體 中碳

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