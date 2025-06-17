富華新股東會／通過配發5.5元股利 董座吳錫坤宣示朝控股化發展
富華新（3056）去年每股稅後純益6.15元，股東常會17日通過配發5.5元股利，其中現金股利2元、股票股利3.5元。董事長吳錫坤也在會中宣示，後續將規劃引進新能源等新事業，加速推動集團朝控股化發展。
富華新日前公告法人董事改派代表人，集團主席吳錫坤替換申請退休的劉偉如擔任董事，並獲董事會推選「回鍋」接任董事長。今天股東常會改由吳錫坤主持。
今年63歲的吳錫坤，是在7年半前以55歲的年齡申請退休、並轉任集團主席。吳錫坤表示，富華新推動控股化已逐漸成形，目前包括建設(陞霖、富華建設)及營造(總太營造)都已子公司化，其中總太營造並規劃明年完成股票公開發行。
吳錫坤表示，集團朝控股化發展，除了建設、營造本業之外，也看好氫能源等新能源產業發展潛力，後續不排除投資相關機械設備廠，加快切入腳步。
至於推案計畫，吳錫坤表示，回顧央行自去年啟動第七波信用管制，致使全台去年下半年買氣趨冷，但去年上半年由新青安帶起的房市火熱，雖逢下半年央行連續祭出調控政策抑制，全台2024年度買賣移轉棟數仍創下近年新高。
台中市在建物所有權第一次登記棟數上為全國最高且較2023年增加16.6%，除了移入台中人口增加，推升市場需求外，台中市近幾年在各項開發計畫持續推動發展中已見成效，將成為接軌國際，最受民眾關注的新穎區域，在產官界努力下，台中市正脫胎換骨、華麗變身。
有鑑於近年房市政策牽動市場瞬息變化，富華新自2023年6月轉型朝多角化經營，建設本業重心移轉至水湳經貿園區一帶。為宣示企業長遠發展決心，企業總部也將進駐水湳、「富華創新-之序」建案。
「之序」占地2,775坪，規劃宜居建築，銷售已逾五成；另有「太原新案」占地644.7坪基地位於太原路三段、祥順東路一段路口，預計今年第3季推出，總銷20億元；水湳經貿園區「文商53」案預計最快下半年進場，坪數規劃40坪左右，單價85萬至130萬元，總銷約80億元，將引領高端國際身姿的區域新風貌。
富華新旗下100%持股的總太營造，除了承接公司建案，也開始對外開發業務，涉及建築與廠辦等相關工程，二年內拿下五起標案，包含2023年取得「東光好室」、「松竹好室」社宅工程、「廍子國中」校舍工程，2024年取得「春社安居B」、「永富好室」等社宅工程，目前在手承攬金額達70億元。
吳錫坤強調，富華新秉持「永續城市、幸福共好」的理念，思考國際2050淨零碳排趨勢，將ESG永續精神納入品牌發展內涵，以人文精神與生活美學，打造創新智慧、現代優雅且更有質地溫暖的企業品牌形象，期盼透過長期耕耘，塑造產品差異化特色。
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