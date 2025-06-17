海悅三引擎 熱轉營運

海悅國際（2348）表示，今年全球經濟環境備受挑戰，海悅營運重心將聚焦數位轉型、創新行銷與差異化服務三大方向，轉投資部分持續且深度與理念契合建商共同開發，希望以策略聯盟型式，與合作夥伴共創雙贏局面。

海悅國際表示，去年房市在新青安安心成家購屋貸款優惠方案發酵，以及央行實施第七波信用管制政等雙重影響下，市場歷經「先熱後穩」，海悅在全國接案有成，加上轉投資步入收成期下，去年繳出不錯成績。

在美國對等關稅、政府第七波信用管制和緊縮銀行不動產放款下，海悅國際認為，台灣房市將進入調整期，交易量可能縮減，但價格在剛性需求和長期投資者的支撐下，仍需觀察後續變化。

面對2025年政府的房市各種調控政策下，海悅國際指出，當前房市短期投機、過度槓桿客戶退場，置產及自住客戶進場，如今在六都房市議價率有感擴大下，惜售姿態漸鬆動，國內房市有機會逐漸靠攏符合市場期待價格，接下來後續代銷建案陸續開案。

業績部分，海悅國際今年上半年因有「擎天森林」完工交屋，推升前五月合併營收達28.19億元、年減14.9%；下半年方面，已完銷的台中市北屯區「南悅豐映」、約分回19.3億元，預計6月取得使照、預計第3季交屋建案。