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豐興鋼筋 推提貨優惠

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（16）日廢鋼、鋼筋與型鋼新價全面持平，但針對近二周鋼筋買家祭出每公噸200元優惠專案，等同實質降價。國內建築用鋼市場仍陷低潮，上市電爐廠進入盤整。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情普遍弱勢。美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼下跌以每公噸315美元交易，美國貨櫃廢鋼跌至295美元，澳洲鐵礦砂由95.8美元跌至93.8美元。

昨天豐興業務會議拍板，本周廢鋼、鋼筋與型鋼全部平盤。由於上周國內鋼筋出廠價格來到新低點，但南部成交價格又較中部便宜，造成區域價差持續擴大，中部鋼筋盤商不平，為了縮短與南部價差提升盤商競爭力，豐興本周鋼筋雖平盤，特別訂出優惠方案，凡是上周與本周採購鋼筋的盤商在月底前出貨，都享有每公噸200元補差，但適用數量不超過所訂購量為限。

由於豐興盤後出廠價格為每公噸1.61萬元，購料者月底前出貨實際價格為1.59萬元，確實與南部上周交易價1.56萬元左右縮短差距，引起市場注目。

上市鋼廠主管說，鋼市仍陷低潮，中國大陸市場表現更具指標意義。根據商情，大陸6月上旬成品鋼價格小幅下跌，焊管、鋼筋與槽鋼平均價格分別週跌0.8%、0.6%與0.6%；同期間焦煤、無煙塊煤與動力煤價格分別下跌1.7%、1.5%與0.1%。

整體來看，鋼市與原料端走勢疲弱，顯示下游客戶觀望氣氛濃厚，市場交投仍待回暖。

未來鋼市能否止跌，將取決於兩大關鍵，一是原料價格是否出現明顯鬆動，二是下游需求是否有季節性回溫，特別是在梅雨季逐漸結束後，營建端能否放量進場，將牽動後續鋼筋價格能否成功築底反彈。鋼廠與貿易商都在審慎布局，等待更明朗的轉機出現。

豐興 美國

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