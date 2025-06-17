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綠能新兵 熙特爾蜜月行情甜

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

再生能源儲能廠熙特爾新能源（7740）昨（16）日興櫃轉創新板上市，以承銷價格每股149.5元掛牌交易，首日旋即開出紅盤，展開蜜月行情，漲幅達45%，上漲67.5元，收217元。

據了解，熙特爾的營運主要由業務為電池製造、智能EMS、EPC工程與維運服務等四大核心業務驅動，隨著市場布局有成，今年起將進入高速成長期。

展望未來，熙特爾董事長林聖澤指出，今年因有二項高雄案廠將認列，預估全年營運將更勝去年，展望樂觀。

熙特爾今年首季每股純益1.36元，是近五季以來高點。林聖澤表示，目前公司電池產線正加速放量，隨著工商儲能系統需求同步擴張，營運結構升級將持續推升獲利動能，而EMS平台與維運服務量體也快速放大，將帶動後續營收穩健成長。

董事長

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