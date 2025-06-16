麗嬰房簽MOU出售上海股權 初估交易價最高4.2億元人民幣

麗嬰房（2911）16日召開重大訊息記者會，麗嬰房副總經理尤淑儀表示，為活化中國大陸資產並落實輕資產運營策略轉型，代子公司公告與北京弘毅啟元管理公司簽訂上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權出售合作備忘錄(MOU) 。

本次MOU簽署旨為確定雙方投資意向與共識，初步預計本次交易價格將介於人民幣3.7億至4.2億元之間，最終實際交易價格，待完成相關必要程序後，提請董事會進行最終討論。

尤淑儀表示，公司為活化中國大陸資產並落實輕資產運營策略，規劃出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權。目前已與特定投資人達成合作意向，並於今日由董事長代表子公司L.E. Venture Co., Ltd.與北京弘毅啟元管理公司，正式簽署上海麗嬰房股權出售MOU。本次MOU簽署為重要里程碑，象徵本公司在中國大陸的輕資產策略轉型已成功取得進展。

關於股權出售具體細節，尤淑儀表示，將於完成相關必要程序後，另行提請董事會討論正式股權出售合約，並依規定辦理公告申報。

麗嬰房日前強調，麗嬰房不會退出中國大陸市場，但大陸市場將採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標2025年底完成市場瘦身，未來僅保留體驗店與旗艦店。

麗嬰房在中國大陸有二家子公司，一為上海麗嬰房、一為蘇州麗嬰房，其中，上海麗嬰房主要運營項目為位於上海閔行區的的辦公大樓，為麗嬰房在中國大陸的總部，至於麗嬰房在中國大陸的門市主要則隸屬於蘇州麗嬰房，此部分目前並無出售計畫，但會持續縮減據點。