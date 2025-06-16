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麗嬰房上海公司股權要賣給誰？晚間七點重訊說明

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

麗嬰房（2911）於16日晚19時於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由陳仁沛總經理、尤淑儀副總經理說明代表子公司L.E.Venture Co. Ltd簽訂上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權出售MOU事宜。

麗嬰房日前公告董事會決議擬簽訂出售上海麗嬰房股權合作備忘錄（MOU），本次重訊預計揭曉上海新買家。

麗嬰房強調，將在中國大陸市場採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標2025年底完成市場瘦身。

麗嬰房副總經理尤淑儀說明，這是為活化大陸資產並落實在大陸輕資產的運營策略，希望透過出售上海麗嬰房股權來達成此目標。董事會授權董事長負責與潛在買方洽談並簽署MOU，待雙方合作共識確認並完成簽署後，公司將依規定辦理公告申報。

麗嬰房 董事長 上海

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