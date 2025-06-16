千金股新兵報到 康霈收1,005元躋身台股第17千金

台股受到中東戰事緊張的干擾，16日雖力圖翻紅， 可惜仍是小跌23.05點，以22,049.9點收盤，陷入22,000點保衛戰，不過， 千金股則是有新兵報到， 盤中一度閃現18千金，康霈*（6919）則是首次收盤衝破千元關， 以1,005元收盤，上漲8元，躋身台股第17千金。

台股在收復年線後壓回整理，受到以伊戰爭升溫的影響， 陷入22,000點關卡攻防，已連續3個交易日下跌， 權王台積電（2330）除息後持續陷入貼息窘境，盤面各類股表現上，塑膠股漲幅領先、電機機械漲幅也超過1%、居家生活、電器電纜、紡織、網通、綠能環保、運動休閒表現撐盤。

千金股的表現上，早盤一度閃現18千金，AES-KY（6781）以995元開高後一度拉升至1,000元，但盤中翻黑， 終場收967元， 下跌26元，重返千元無功而返；康霈則是在多次盤中衝關千元後，16日首次收盤站上千元，早盤以998元開出，一度拉升至1,010元，終場收1,005元， 上漲8元， 漲幅0.8%，成為第17家千金股。

康霈在股東會時通過股票分割計畫，面額由5元變更為0.5元，預計第3季完成，調整後實收資本額不變，流通股數將增加為十倍，將有助增加市場流動性及擴大投資人參與；康霈公告表示，股票面額變更為新台幣0.5元之變更登記已取得經濟部核准。

康霈指出，原每股面額新台幣5元，實收資本額為7.75億元，流通在外股數為1.55億股，依114年第1季經會計師核閱之財務報告計算，每股淨值為61.64元；變更後每股面額為新台幣0.5元，實收資本額為新台幣7.75億元，流通在外股數為15.51億股，依114年第1季經會計師核閱之財務報告計算，每股淨值為6.16元。