允強股東會／通過配發1元現金股利 土耳其廠將帶來貢獻

不銹鋼專業廠允強（2034）16日股東會，通過配發1元現金股利，預期海外投資土耳其廠營運進到正軌，將逐步發揮綜效，貢獻營收獲利。

允強表示，全球不銹鋼產業仍面對嚴峻挑戰，未來經營方針聚焦開發高附加價值產品與加工技術，以增加產品競爭能力，同時積極拓展海外新市場，分散銷售風險，提升生產效率與品質，有效降低製造成本。

最值得關注的是，土耳其子公司工廠興建進度進入尾聲，預計將於第2季完工，為集團獲利帶來貢獻，土耳其廠可就近供應歐洲市場及烏俄戰爭止戰後重建商機。

上市鋼廠主管表示，烏克蘭戰後重建的不銹鋼需求量至少達2,000萬公噸，主要用於橋樑、建築、能源設施與工業設備重建。

允強指出，土耳其廠地理位置優越，市場腹地輻射歐洲、中東及非洲，允強土耳其配管廠和結構管廠，皆為當地規模最大的工廠。其中，裁剪廠月產能4,000公噸，構造管廠月產能1,500公噸，都已全面量產，加上即將於第3季量產工業用配管廠，初期月產能為2,000公噸，可擴充至3,000公噸，或視市場需求考慮加碼擴廠生產。

法人表示，允強重視公司治理，長年進行體質調整，不僅導入最新的ERP系統，而且建置尖端加工設備、自動化製程升級，並透過AI持續提升製程技術與管理。同時，積極調整產品線，重質不重量，專注高附加價值產品，毛利率逐年提高，雖然量有所減少，但整體獲利能力反而顯著提升。

隨著全球地緣政治、區域經濟崛起帶來的關稅壁壘，允強長期維持本業持續獲利，透過前瞻全球產銷布局，海外與台灣母廠互配合，打造全球競爭優勢。