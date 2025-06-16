海悅股東會／通過每股配發現金9元 今年房市進入調整期

海悅（2348）16日股東會承認去年財報，去年營收達101.61億元、年增31%，稅後純益達22.28億元、年增34.6%，每股純益達14.43元、優於2023年的13.86元；股東會同步通過每股配發現金9元，特別股每股現金1.6元。

海悅國際表示，去年房市在新青安安心成家購屋貸款優惠方案發酵，以及央行實施第七波信用管制政等雙重影響下，市場歷經「先熱後穩」，海悅在全國接案有成，加上轉投資步入收成期下，去年繳出不錯成績。

展望今年，海悅國際指出，今年國內房市受國內外政經影響，加上政府政策、市場需求變動下，海悅營運重心將聚焦數位轉型、創新行銷與差異化服務三大方向，另外轉投資部分也將持續且深度與理念契合建商共同開發，希望以策略聯盟型式，與合作夥伴共創雙贏局面。

至於今年房市，海悅國際認為，台灣房市預計將進入調整期，交易量可能縮減，但價格在剛性需求和長期投資者的支撐下，仍需觀察後續變化。

面對2025年政府的房市各種調控政策下，海悅國際指出，當前房市短期投機、過度槓桿客戶退場，置產及自住客戶進場，如今在六都房市議價率有感擴大下，惜售姿態漸鬆動，國內房市有機會逐漸靠攏符合市場期待價格，接下來在後續代銷建案陸續開案，若房市交易回溫維持穩定，認為長期來看，對房市仍是健康的發展。