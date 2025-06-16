快訊

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

台東飆39.2度！ 4縣市亮高溫燈號 恐逾36或38度

海悅股東會／通過每股配發現金9元 今年房市進入調整期

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅（2348）16日股東會承認去年財報，去年營收達101.61億元、年增31%，稅後純益達22.28億元、年增34.6%，每股純益達14.43元、優於2023年的13.86元；股東會同步通過每股配發現金9元，特別股每股現金1.6元。

海悅國際表示，去年房市在新青安安心成家購屋貸款優惠方案發酵，以及央行實施第七波信用管制政等雙重影響下，市場歷經「先熱後穩」，海悅在全國接案有成，加上轉投資步入收成期下，去年繳出不錯成績。

展望今年，海悅國際指出，今年國內房市受國內外政經影響，加上政府政策、市場需求變動下，海悅營運重心將聚焦數位轉型、創新行銷與差異化服務三大方向，另外轉投資部分也將持續且深度與理念契合建商共同開發，希望以策略聯盟型式，與合作夥伴共創雙贏局面。

至於今年房市，海悅國際認為，台灣房市預計將進入調整期，交易量可能縮減，但價格在剛性需求和長期投資者的支撐下，仍需觀察後續變化。

面對2025年政府的房市各種調控政策下，海悅國際指出，當前房市短期投機、過度槓桿客戶退場，置產及自住客戶進場，如今在六都房市議價率有感擴大下，惜售姿態漸鬆動，國內房市有機會逐漸靠攏符合市場期待價格，接下來在後續代銷建案陸續開案，若房市交易回溫維持穩定，認為長期來看，對房市仍是健康的發展。

海悅 房市

延伸閱讀

傳辦新青安收入不達標被退件？ 公股銀：配合政策辦理

銀行對自然人憑證辦數位存款帳戶喊停 金管會將開跨部會議補強後恢復

00919、00946換股刪除聯發科 賣壓拖累股價低盪

00919換股震撼彈！3600億ETF大搬風 被指「倒貨發哥、抬金控」

相關新聞

台灣唯一！凱基證券勇奪 SRP 亞太三項大獎

全球結構型商品權威機構SRP（Structured Retail Products）公布2025年度SRP亞太區獎項（S...

海運市場多空不明 長榮、萬海、陽明除息受注目

貨櫃三雄本周起迎來除息大秀，長榮本周四（19日）率先登場，每股將配發32.5元，由於當前海運市場多空不明，填息量能難料，...

中鋼：全球鋼市備受挑戰 關稅、匯損問題更是雪上加霜

南韓鋼鐵巨擘現代鋼鐵驚傳位於浦項的第二工廠無限期停產，凸顯鋼市低迷對鋼鐵產業造成重大壓力。中鋼與多家上市鋼廠認為，當前全...

鋼鐵產業走到深水區 突圍…中鋼周四股東會焦點

鋼鐵產業走到深水區，南韓現代鋼鐵關閉低效生產線，越南台塑河靜鋼廠去年虧損達150億元，近期，國內終端鋼鐵小型加工廠陸續傳...

寶成、中傑、來億 營收看增

全球製鞋龍頭寶成（9904）與製鞋大廠中傑、來億等業者均看好製鞋產業景氣正面向上走勢，全年營收仍可較去年成長。

平和環保 擴大營運規模

平和環保-創（6771）表示，持續爭取更多行業客戶的廢水代處理業務，以擴大營運規模。特別是近年來環境部針對放流水標準新增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。