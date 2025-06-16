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黑松股東會／每股配發現金股利1.9元 將持續深耕三大事業領域

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

黑松（1234）16日舉行股東常會，由黑松董事長張斌堂主持，會中除通過承認2024年財報外，同時通過每股配發現金股利1.9元，配發率為8成；對於今年營運展望有信心，將持續深耕三大事業領域。

黑松今天股東會並順利完成董事改選，選出一般董事10人及獨立董事3人； 黑松去年合併營業收入102.51億元，稅後純益9.47億元，年衰退0.11%；每股盈餘(EPS)2.36元；股東會通過每股配發現金股利1.9元，配發率為8成。

2025年黑松續約金高壯大酒水事業，不管環境怎麼變化，黑松都要找契機讓業績穩健向上，有信心2025年的營收目標超越2024年，依舊突破百億元；將聚焦三大主軸。

首先「安心飲食」方面，以流程數位化管理提升食安管理系統運作效益；「健康歡樂」方面，持續開發營養價值較高的產品，滿足超高齡社會市場需求；「智能營運」方面，將中壢廠打造成「綠色、智能」生產基地，提升生產效益及能源運用效率。

黑松為台灣飲料業第一家百年企業，在面對全球永續發展、人工智慧、人口高齡化等浪潮下，我們將全面推動數位轉型，提升核心競爭力，達成「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」的集團發展願景。

黑松 股東會

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