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台灣唯一！凱基證券勇奪 SRP 亞太三項大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券榮獲2025年度SRP亞太三項大獎，由財富管理處主管阮建銘代表領獎。（凱基證券/提供）
凱基證券榮獲2025年度SRP亞太三項大獎，由財富管理處主管阮建銘代表領獎。（凱基證券/提供）

全球結構型商品權威機構SRP（Structured Retail Products）公布2025年度SRP亞太區獎項（SRP Asia Pacific 2025 Awards）評選結果，凱基證券秉持「不為產品找客戶，是為客戶找適合產品」的理念，深耕結構型商品領域，致力提供專業投資人靈活且完整的商品配置方案，為台灣金融業界唯一榮獲頒發「台灣最佳銷售機構」、「台灣最佳表現」與「亞太區最佳表現」三項重磅榮譽，專業實力深獲國際高度肯定。

「SRP Awards」由全球結構型商品專業研究機構SRP主辦，為業界最具公信力與指標意義的國際獎項之一，長期追蹤全球市場創新趨勢，並針對發行機構、銷售機構、私人銀行與服務供應商等進行綜合評選，評分標準涵蓋商品結構設計、連結資產配置、資本保護程度、報酬表現與創新應用等面向。凱基證券此次榮獲SRP亞太三大獎項，顯現在商品設計、策略應用與客戶服務的整合能力，更展現國內券商於高端財富管理市場中的價值定位。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，凱基證券憑藉與業界最多的發行機構合作及最多的商品報酬函數優勢，提供靈活、多樣、具競爭力的商品組合，透過「事前接檔預警、事中觸價通知、事後建議報告」三階段監控機制，為客戶交易與資產配置建立更完善的風控防線。此外，專業投資人對商品策略的靈活度與效率要求日益提升，從放大槓桿、空頭避險、收益累積到資本保護等進階需求，皆驅動財富管理業者需要更即時回應市場環境、提供更貼近投資目標的結構設計。

凱基證券積極拓展財富管理多元解決方案，深化結構型商品服務領先亞洲財管市場，日前與國際發行機構攜手推出ESG永續議題結構型債券，產品理念與設計，亦獲得專業投資人熱烈迴響。凱基證券秉持「以客戶為中心」的企業價值，未來將持續以私人銀行等級的標準，為投資人打造更高階、更前瞻的財富管理服務體驗。

財富管理 凱基證

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