鋼鐵產業走到深水區 突圍…中鋼周四股東會焦點

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼鐵產業走到深水區，南韓現代鋼鐵關閉低效生產線，越南台塑河靜鋼廠去年虧損達150億元，近期，國內終端鋼鐵小型加工廠陸續傳出財務吃緊甚至跳票訊息，鋼市從大到小都面臨考驗，恐成中鋼（2002）股東會重點議題。

中鋼預定19日召開股東會，除了少數子公司工會將趁機發展訴求外，對鋼鐵基本面的探討應是重點，百萬股東期待中鋼有優質見解與解方，得以度過低迷的困境。

中鋼專家表示，南韓現代鋼鐵（Hyundai Steel）具備鮮明的特色與策略定位，特別是在「高附加價值鋼材」與「內部供應鏈整合」方面具備優勢，其年粗鋼約2000萬公噸，排名全球前20大鋼廠，在南韓僅次於浦項鋼鐵、為第二大鋼鐵公司。

上市鋼廠主管表示，現代鋼鐵是現代集團成員，有龐大的後盾，與起亞、現代汽車、現代建設等企業高度整合，車用鋼板、電動車專用鋼材等供應給集團內及外部車廠，利潤率相對高於傳統建築用鋼，擁有強大競爭力，仍毅然決定關閉低效產能，頗有「壯士斷腕」的決心。

上市鋼廠主管指出，鋼市長期低迷，又面臨關稅困局以及新台幣強勢升值打擊，近期陸續傳出有小型鋼鐵加工廠受困，包括小型鋼構、風電鐵材，以及到越南投資的螺絲廠也灰頭土臉，都需要有效突圍。

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