海運市場多空不明 長榮、萬海、陽明除息受注目

貨櫃三雄本周起迎來除息大秀，長榮本周四（19日）率先登場，每股將配發32.5元，由於當前海運市場多空不明，填息量能難料，加上手上有大額股票的投資人若參與除息將有綜所稅壓力，是否影響除息行情備受矚目。

根據貨櫃三雄公告，長榮（2603）、萬海（2615）、陽明 （2609）的除息交易日分別為6月19日、6月24日與7月9日。

長榮去年每股純益（EPS）達64.87元，為歷史次高，本周四合計將發出逾703億元的現金股息，若以上周五（13日）收盤價239元概算，現金殖利率達13.6%。

陽明方面，截至6月13日股東人數逾35萬人，為三雄中人數最多。陽明將於7月9日除息、8月1日入帳，每股將配出7.5元股息，以上周五收盤價74.1元概算，殖利率達10.12%。

萬海則預計於6月24日除息、7月23日入帳，每股配息3.5元。截至6月13日止，股東人數逾10萬人。以上周五收盤價101元計算，殖利率為3.47%。