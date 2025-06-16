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中鋼：全球鋼市備受挑戰 關稅、匯損問題更是雪上加霜

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼。 聯合報系資料照
中鋼。 聯合報系資料照

南韓鋼鐵巨擘現代鋼鐵驚傳位於浦項的第二工廠無限期停產，凸顯鋼市低迷對鋼鐵產業造成重大壓力。中鋼（2002）與多家上市鋼廠認為，當前全球鋼市備受挑戰，訂單量緊縮加上國際大廠調節產量，短期內將衝擊鋼市信心。

上市鋼廠主管說，鋼鐵產業正面臨美國關稅風暴，以及匯差、匯損等多項巨大壓力。關稅問題方面，全球鋼鐵市場已經深陷疲弱，再加上美國針對進口鋼材的關稅政策提高到50%，更是雪上加霜。

另一方面，近期新台幣快速大幅升值，原本談好的外銷出口，現在要交貨了立刻出現匯差。此前，外銷鋼廠普遍建構美元水位，升值造成匯損，業界形容「多箭穿心」，原本單月可以獲利，如今全部由於盈餘轉為虧損狀態，而且一個月比一個月嚴重。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

在因應與相關做法方面，中鋼指出，全球鋼鐵業的確面臨挑戰，導致最近中鋼主要獲利來源轉向，主要來自數年前海外投資鐵礦山，以及中能風力發電等，創造相對穩定與長期的盈利。

中鋼表示，持續推動高值化精緻鋼廠以及綠能事業，同時降低營運成本，整個集團一起來打拚，有信心度過不景氣。另外，經濟部已經核可中鋼調薪4.3%，並追溯至今年4月生效。

根據南韓媒體報導，現代鋼鐵位於浦項的第二工廠無限期停產，南韓現代鋼廠相關廠區員工將在此期間領取相當於基本工資70%的薪資，這個現象反映出建築用鋼需求疲軟與設備老化對營運造成重大壓力。

上市鋼廠主管說，現代是南韓第二大鋼廠，面對情況惡化毅然關閉低效能生產線，鋼鐵市場短期信心將面臨緊縮情況。

不過，浦項第二工廠無限期停工並非一面倒的壞事，業內人士說，若停產降載能掀起一股風潮，或者推遲新產能上線的時程，則整個鋼鐵供應量將有效降低，反而有利長期發展。

進一步說，最壞的局勢反而可能迎來好的結果，尤其東南亞預計將有7,600萬公噸鋼鐵新產能釋出，如果能適當延遲，對大局將更有利。

鋼鐵 南韓 中鋼

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