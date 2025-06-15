小摩：台灣銀行業優於壽險業 首選中信金、永豐金

摩根大通證券（小摩）發布報告指出，在亞太金融股中，台灣的銀行股雖然不便宜，但波動低，整體來看風險調整後的報酬率（夏普值）高。在個股中，最看好中信金（2891）及永豐金。

小摩在過去三周與美國、加拿大、中國大陸、新加坡及泰國投資人會談。在這些國際投資人關心的金融股主題中，台灣相關議題集中在新台幣、成長動能強及價格居高不下。

在美元議題方面，小摩匯率團隊對美元看法謹慎保守，但今年以來美元指數已大跌10%，短期直線下跌並不一定是好事。因此，就金融股來看，小摩仍是採取由下而上的選股策略，預期美元兌亞洲貨幣未來三個月可能區間整理。

小摩指出，不少投資人錯失台灣銀行股的投資機會。以股東權益報酬率（ROE）來衡量，台灣銀行股的價格並不便宜。不過，台灣銀行股的波動低，且放款成長率高，過去五年的放款年均複合成長率（CAGR）為8%，因此夏普值相當高。

小摩指出，台灣壽險業者應該會記得2025年5月這個月，因為5月2日新台幣兌美元強升4%創單日歷史紀錄，5月升值7%則創單月升幅新高。即使短期內新台幣重演強勢升值的可能性低，但所造成的傷害難以復原，且仍未完全反映在股價上。因此，小摩調降壽險業者的預估獲利及目標價。

在金融股中，小摩給予中信金及永豐金「優於大盤」評等，目標價分別為43.4元、25.6元。富邦金、國泰金、玉山金、第一金、兆豐金及凱基金則都是「中立」評等。