寶成、中傑、來億 營收看增

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球製鞋龍頭寶成（9904）與製鞋大廠中傑、來億等業者均看好製鞋產業景氣正面向上走勢，全年營收仍可較去年成長。

寶成5月合併營收216.65億元、年減6.8%；累計前五月合併營收1,102.17億元、年增2.4%。寶成製鞋業務以美元計的5月營收年增0.5%，為連15個月年增正成長；累計前五月年增5.6%。

寶成重要子公司裕元工業累計前五月自結營收為34.01億美元、年增0.9%，其中製鞋業務累計營收年增5.6%，呈現穩健增長趨勢。

中傑不諱言，美中摩擦升溫，自第2季起已對出貨造成影響，目前品牌端對零售市場仍保持觀望，但中傑已積極接洽新品牌客戶，預期下半年可望有少量貢獻，仍樂觀看待中長期產業景氣，力拚十年內達成年出貨量逾8,000萬雙的倍增目標。

來億自結5月合併營收35.80億元、年增1.3%；累計前五月合併營收179.02億元、年增25.2%。來億印尼廠去年5月小量投產，預計今年放量；因應Adidas訂單暢旺，來億將投資1億美元在印尼設立第三座億宥廠，預計明年逐步投產。

營收 寶成

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