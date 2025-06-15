寶成、中傑、來億 營收看增
全球製鞋龍頭寶成（9904）與製鞋大廠中傑、來億等業者均看好製鞋產業景氣正面向上走勢，全年營收仍可較去年成長。
寶成5月合併營收216.65億元、年減6.8%；累計前五月合併營收1,102.17億元、年增2.4%。寶成製鞋業務以美元計的5月營收年增0.5%，為連15個月年增正成長；累計前五月年增5.6%。
寶成重要子公司裕元工業累計前五月自結營收為34.01億美元、年增0.9%，其中製鞋業務累計營收年增5.6%，呈現穩健增長趨勢。
中傑不諱言，美中摩擦升溫，自第2季起已對出貨造成影響，目前品牌端對零售市場仍保持觀望，但中傑已積極接洽新品牌客戶，預期下半年可望有少量貢獻，仍樂觀看待中長期產業景氣，力拚十年內達成年出貨量逾8,000萬雙的倍增目標。
來億自結5月合併營收35.80億元、年增1.3%；累計前五月合併營收179.02億元、年增25.2%。來億印尼廠去年5月小量投產，預計今年放量；因應Adidas訂單暢旺，來億將投資1億美元在印尼設立第三座億宥廠，預計明年逐步投產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言