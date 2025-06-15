平和環保 擴大營運規模

平和環保-創（6771）表示，持續爭取更多行業客戶的廢水代處理業務，以擴大營運規模。特別是近年來環境部針對放流水標準新增氨氮管制，這項措施預期將有利於平和環保爭取更多電鍍業、金屬表面處理業客戶，並有助於拓展皮革業等新興行業客戶。

平和環保強調，該公司同步積極發展低耗能、低化學添加劑的友善環境處理方式，預計將持續受惠於環保法規趨嚴及企業對ESG的重視，爭取更多廢水委外處理業務，追求業績持續增長。

平和環保作為台灣少數能提供24小時連續廢水代處理服務的廠商，公司目前擁有近百家客戶，涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療等多元產業，其中多數為出口導向型企業，展現其穩固的市場地位。

法人表示，平和環保在廢水代處理領域具備穩定的處理量能與經濟規模優勢，加上其客戶產業分散，有效降低了單一產業帶來的經營風險。