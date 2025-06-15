威宏喜迎轉單 產能滿載

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）表示，中高階美系精品包袋客戶拉貨動能強勁，生產排程直達第3季，訂單能見度高，儘管柬埔寨宏盛廠已安排擴線，但產能供不應求。

面對全球經貿與關稅議題，威宏維持審慎樂觀態度，即便目前美國對全球各國關稅政策反覆增加市場不確定性，但威宏表示，已與多數客戶達成共同分擔部分關稅比重協議。

另外，威保柬埔寨廠已通過NIKE驗廠，中國大陸東莞廠將於6月中撤出，新舊廠區移轉，新廠區開始大量招工，須多些學習時間調整產值，舊廠區亦正值搬遷階段，產能有限，預計第3季回到正常出貨水準，下半年營運可望重回成長軌道。

威宏指出，為配合各大知名品牌客戶推動產能移轉政策，威宏持續擴大東南亞等國生產基地規模，今年起受美國擴大加徵關稅政策影響，輕奢精品及運動等品牌客戶提速轉移原本在大陸生產的訂單至東南亞地區。

威宏在泰國、越南、柬埔寨均設有生產據點，其轉單效益使柬埔寨宏盛廠、越南德御廠稼動率已達滿載。