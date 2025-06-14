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士電股東會／未來10年重電市場需求強勁 今年營收、獲利有望成長
士電（1503）13日召開股東會，由執行長暨總經理謝漢章主持，會中承認2024年財報，並通過每股配發現金股利4.5元，配息創下歷史新高。謝漢章表示，重電市場需求持續強勁，川普關稅戰、匯率都影響不大，今年營運可望成長，並超過預期目標，力拚未來每年配息要逐年增加。
謝漢章表示，台電強韌電網計畫、綠能、AI資料中心，加上產業AI化，都帶動電力需求強勁，電力設備需求暢旺，海外方面，美國同樣在基礎建設、AI及能源發展下，都帶動重電拉貨，因此相當看好未來10年重電產業發展。
談到川普關稅戰及匯率波動問題，謝漢章表示，士電外銷產品多元化，包括美國、加拿大、東南亞、日本、土耳其、沙烏地阿拉伯等地，因此影響不大，且在川普關稅戰後，與主要客戶協商，多數都願意吸收。
至於匯率，士電很多材料進口以美元計價，但電裝品外銷以歐元計價，因舞衝擊不大，若以美元計價有匯率動態調整條件因應，而新客戶報價則採用新的台幣匯率基準。
為了因應到2035年市場需求，士電有擴增產能計畫，謝漢章表示，台灣新竹湖口已有2座大型變壓器廠，第3座新廠預計8月上旬運作，第4座新廠預計2026年8月增建完成，新廠規劃電力級特高壓大型變壓器，預期屆時產能可增加三到四成。
展望未來，謝漢章表示，重電產品訂單能見度可看到2027年，也已在規劃2028年訂單，預期今年獲利、營收都可以較去年成長，甚至超過預期目標，而去年外銷含海外市場營收首度突破100億元，看好今年持續成長，可較去年成長雙位數百分比。
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