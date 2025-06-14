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商億柬埔寨產能將倍增

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

商億-KY（8482）昨（13）日召開股東會，董事長謝智通表示，受美國關稅政策影響，大多北美客戶將訂單轉至柬埔寨，柬埔寨廠目前的訂單量超過產能40%。謝智通指出，為解決產能問題，目標明年柬埔寨廠的產能將翻倍成長。

商億去年營收36.95億元，年成長2.31 %，稅後淨利4.71億元，每股純益4.36元，股東會決議發放每股現金股利4.36元，盈餘分配率高達百分之百。商億昨日並完成董事改選，僅一席獨立董事異動，由陳明新任獨董。

自4月川普宣布對等關稅後，謝智通指出，公司部分訂單停止出貨，直到5月才漸趨好轉。然而，因北美客戶將訂單集中轉至柬埔寨，導致短期內產能無法完全消化。為此，公司正在積極提升產能與生產效率，並計劃在明年完成產能翻倍增長。

面對關稅問題，商億協助美國客戶負擔10%至15%關稅，在柬埔寨廠則由客戶自行吸收10%關稅，後續若關稅提高也會共同承擔。

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