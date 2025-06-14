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東台轉型 啟動策略聯盟

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠東台精機（4526）昨（13）日召開股東常會，董事長嚴瑞雄表示，面對中長期市場轉型趨勢，東台已啟動多項策略行動，包括投資永進機械取得10%股權，拓展全球通路與產品線協作；同時與百德機械歐洲子公司展開合作，深化東歐市場耕耘。

嚴瑞雄表示，藉由資源整合與策略聯盟，東台將積極開拓智慧製造與中高階應用市場，強化國際競爭力。他表示，儘管去年整體產業環境低迷、全球需求放緩，東台仍持續優化體質、強化資產配置，並積極啟動策略聯盟與轉型投資布局，為未來成長奠定基礎。

東台去年合併營收57.39億元、年減25%。受市場景氣不振、歐洲子公司調整、庫存抵減與呆帳提列等因素影響，全年稅後虧損達9.1億元，每股虧損3.56元。東台昨日股東常會通過不分派股利，保留營運彈性因應全球變局。

東台為了因應資本結構與營運規劃需求，東台於去年底簽署路科二廠處分案，總交易金額約15.2億元，已於今年第2季完成入帳。此舉不僅挹注資金靈活運用，亦將有助於技術升級與未來布局推動。

另外，PCB受惠於AI熱潮帶動伺服板大量拉貨，以及設備汰舊換新需求，中國與泰國市場均提高需求，帶動東台7至10月份出貨滿載。

目前，東台在手訂單能見度約為三至四個月，在手訂單30億元，營運目標維持優於去年。第2季在認列路科二廠處分利益挹注下，單季獲利可期。

展望未來，嚴瑞雄說，隨著中國市場回穩與轉型效益逐步發酵，營運動能有望逐季提升，東台將持續秉持穩健財務、創新技術與全球佈局的核心策略，為股東與全體利害關係人創造長期穩定價值。

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