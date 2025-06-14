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星宇三箭齊發 拚明年配息…董座張國煒強調2025要努力賺錢

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
星宇航空董事長張國煒回應小股東，一路走來滿地荊棘，星宇只能快速的擴張，才能達到國際精品航空的目標。聯合報系資料照
星宇航空董事長張國煒回應小股東，一路走來滿地荊棘，星宇只能快速的擴張，才能達到國際精品航空的目標。聯合報系資料照

星宇航空（2646）昨（13）日股東會，董事長張國煒宣布三大方向，首先2026年開航歐洲線，近期就會宣布新一階段的新機採購計畫，頭等艙全面更新；其次A330陸續交機之後，將進軍大洋洲；第三，星宇朝著全球型精品航空目標前進，2025年要努力賺錢，力拚2026年配發股利給股東。

張國煒指出，星宇航空自開航以來朝著國際精品航空目標挺進，不斷加開新航點，2026年將首開歐洲航線，配合長程線的開拓，現有的機隊會相當吃緊，近期就會宣布新一階段的新機採購案；新機也會全面更新頭等艙設計，會讓國人耳目一新，其他的艙等也會全面進行升級。

張國煒股東會談話重點
張國煒股東會談話重點

另外，A330目前僅五架交機，利用率還要繼續提高，因為只有五架，在機隊調度上會比較辛苦，要等另外六架交機後，就會考量進軍大洋洲市場，星宇的全球航線布局就會更完整。

星宇航空為進軍歐洲市場超前布署，已經與阿提哈德航空（Etihad Airways）正式簽署共掛班號合作協議，為明年開闢歐洲航線奠定重要基礎，這個合作代表著星宇全球布局再跨大步。

日本線及東南亞市場布局更綿密後，亞洲區間航線已經成為星宇發展全球航線的最佳後盾；今年火力全開加碼北美市場， 6月2日開航加州安大略後，也宣布明年要跟著台積電設廠腳步到鳳凰城開新航點。

張國煒坦言，去年星宇航空還有累虧，所以還沒有辦法配息；對一家新航空公司，去年已經開始小賺，是很不容易的事。

張國煒表示，對於星宇航空來說，股東的期許壓力會很大，之前累虧達百億元是蠻大數字；今年可以把百億元累虧彌平，第3季跟第4季還不知道美國總統川普會出什麼招，還需要持續觀察全世界的變動，希望股東多給星宇一點時間。

針對有小股東認為獲利績效、利率條件都不如其他航空業者，張國煒表示，長榮30年、華航60年，所以星宇的成本比較高是正常，「拿我們跟他們比不公平。」

以餐飲為例，星宇航空飛機餐普遍被讚好吃，星宇航空要拚市場知名度，餐費就比別人高，「小朋友剛開始跟巨人競爭，要犧牲」。

張國煒也說，星宇航空速度非常快，才五年有這樣的成果，算是很厲害，「雖然天龍國的子民不認為，但老外都說我們很好」。

星宇有很多的基礎建設要推動，桃園機場資源拮据，星宇只能不斷爭取，很多事情很複雜，只能把錢投資在前頭，成本就和其他航空公司相比，就缺乏規模經濟規模。

股東會 星宇航空 張國煒

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