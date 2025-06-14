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國建2025年推案量衝250億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

國建（2501）昨（13）日召開股東會，由董事長張清櫆主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1元，張清櫆表示，儘管上半年房市成交量下滑，但房價卻無下跌空間，因此國建不採取減量經營，今年預計推案量達250億元。

張清櫆表示，去年上半年房市熱絡，甚至熱到有購屋族怕買不到房子，所幸公司抓準時機，推出合計總銷共600億元的八大案。

不過，下半年在央行實施選擇性信用管制後，房市迅速降溫，今年上半年又遇上川普關稅戰、台股崩跌等，影響消費者信心，目前購屋族猶豫期拉長，成交量萎縮、成交速度放緩，推案量亦縮小。

面對市場不景氣，張清櫆表示，過去國建曾採取減量經營的策略因應，不過觀察今年市況，雖然成交量放緩，但成交價格卻沒有下跌，所以今年預計將推出250億元的案量，與過去水準差不多，明年推案量則會視今年底市場狀況來決定。

張清櫆表示，所幸川普關稅戰的衝擊已經比較和緩，股市也有慢慢回穩，預期下半年房市買氣可慢慢回溫，但指望回到去年的巔峰狀態，至於房價上，在營建成本維持高檔因素下，目前沒看到鬆動跡象。

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