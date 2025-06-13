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百和自結前五月稅後純益約6億元 年增4.2%、每股純益2.03元

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
百和董事長鄭森煤。記者宋健生／攝影
百和董事長鄭森煤。記者宋健生／攝影

製鞋產業景氣正向往上，鞋材大廠台灣百和（9938）公布前五月自結合併損益，合併營收68.03億元、年增11.3%，營業淨利13.33億元，稅後純益6.06億元、年增4.2%，每股稅後純益2.03元。

集團另一家百和興業-KY （8404）自結前五月合併營收31.95億元、年增17.7%，營業淨利6.19億元，稅後純益3億元、年增105.4%，每股稅後純益0.75元。

法人指出，現階段客戶下單普遍出現交期縮短的趨勢，但整體來看，隨著國際品牌客戶庫存調整結束，加上新品牌訂單挹注、新產能開出，以及子公司百和興業經編網布出貨持穩成長帶動下，百和今年營收可望維持雙位數成長，獲利則有機會創高。

百和董事長鄭森煤日前在股東常會中表示，配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，百和亦在越南印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期廠已於去年底完工，目前正在裝機中，預計下半年投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增25%產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工，預期可增加50%產能。

越南百宏廠第二期廠房也已完工，現正進行裝機中，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

百和今年集團資本支出約13億元，主要滿足各地新廠建設與設備汰舊換新。另外，配合美系品牌客戶分散生產地區取險政策，規劃在印度投資設廠的計畫，也持續評估及覓地中。

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