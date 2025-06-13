商億股東會／董事長謝智通：2026年柬埔寨廠產能將翻倍成長

商億-KY（8482）13日召開股東會，董事長謝智通表示，受到美國關稅政策影響，大多北美客戶將訂單轉至柬埔寨，柬埔寨廠目前的訂單量超過產能40%。謝智通指出，為解決產能問題，目標明年柬埔寨廠的產能將翻倍成長。

自4月川普宣布對等關稅後，謝智通指出，因北美客戶將訂單集中轉至柬埔寨，導致短期內產能無法完全消化。為此，公司正在積極提升產能與生產效率，並計劃在明年完成產能翻倍增長。

此外，面對關稅問題，商億協助美國客戶負擔10%至15%的關稅，而在柬埔寨廠則是由客戶自行吸收10%的關稅，後續柬埔寨若關稅提高也會共同承擔。

另一方面，商億的中國大陸廠區目前主要以出口非美國市場的產品為主，涵蓋中東、歐洲和俄羅斯等地。謝智通表示，儘管全球家具市場需求下降且供應鏈成本上升，但中國大陸廠仍能維持去年水準的出貨量，並藉由原材料成本下降10%來穩定毛利率。

至於匯率變化，謝智通說明，柬埔寨廠的進出帳均以美元結算，匯率風險相對可控，現階段尚未受到匯兌波動影響；反觀中國大陸地區波動影響相對大，公司也在持續尋找避險方法。

謝智通指出，去年儘管面臨嚴峻市場挑戰，歐美高端家具市場需求降溫以及全球供應鏈成本提升，公司持續在柬埔寨廠優化成本與費用控管下，獲利結構將逐步向上，再加上美國本土製造廠商面臨缺工問題，公司在美國房市在新一輪成長循環需求帶動，東南亞產能緊俏下，針對部分客戶調漲5至10%價格。