彰銀：下半年總經環境充滿變數 8策略因應風險

彰銀今天召開股東會，彰銀預期下半年全球總經環境仍充滿變數，包括美國財政與貨幣政策動向、主要央行利率調整時程等，將繼續牽動金融市場與實體經濟走勢，公司規劃聚焦調結構、拉利差、增手收等8大方向，應對潛在風險。

彰化銀行今天舉行股東常會，由董事長胡光華主持，會中通過盈餘分派案，配發現金股利及股票股利每股各0.5元。

胡光華致詞時強調綠色成長與2050淨零轉型，並指出彰銀設定目標時程逐步汰除燃料煤、非常規油氣相關產業的投融資，以及減少高碳排產業的非綠色融資；在自身營運部分，將透過綠建築、擴大再生能源使用、建置太陽能分行，並持續導入多項環境永續相關國際標準，力行節能減碳管理。

胡光華表示，今年適逢彰銀邁向第120年，年初制定關鍵願景為「亞太優質的國際金融好夥伴，創造智慧金融與永續價值」，未來將以國際化、數位創新、永續金融為核心驅動營運發展，致力提供優質金融服務，精進風險管理，持續提升競爭力。

彰銀總經理簡志光指出，去年彰銀繳出漂亮成績單，稅後盈餘不僅連續3年維持百億以上高峰，更進一步突破新台幣149億元，再創歷史新高，每股盈餘也為近8年高點；在提升資產品質方面，透過各項逾期放款積極的預警及管控措施，加強海外不良債權的清理，逾放比率下降至0.16%，為近10年新低點，且備抵呆帳覆蓋比率由2020年334.66%提升至797.47%。

簡志光說，面對全球經濟不確定性、美國總統川普對等關稅政策變動、匯率市場波動與地緣政治風險升溫等挑戰，彰銀力拚展現經營韌性，財務與業務表現穩健成長，並持續強化海外布局與財富管理核心業務，推動營運結構全面優化。

簡志光指出，今年第1季可以說是彰銀歷來最強首季，首季稅後純益41.35億元創史上同期新高，較去年同期增加近7.92%，每股盈餘0.37元，且銀行總資產突破3兆元大關、達到3.2兆元。

展望下半年，簡志光表示，全球總經環境仍充滿變數，包括美國財政與貨幣政策動向、主要央行利率調整時程，以及貿易與區域風險，將繼續牽動金融市場與實體經濟走勢，彰銀將持續推動「擴大雙翅膀」核心策略，聚焦「調結構、拉利差、增手收、重協銷、擴數位、強財務、控品質、守法遵」8大發展方向邁進，關注全球市場動態，調整營運策略，穩健應對潛在風險。