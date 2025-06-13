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汎德永業股東會／通過配發現金股利18.5元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
汎德永業去年股東會，第一排左起為總經理杜黃旭、董事長唐慕蓮。（公司提供）
汎德永業去年股東會，第一排左起為總經理杜黃旭、董事長唐慕蓮。（公司提供）

汎德永業（2247）今日召開2025年股東常會，會中承認2024年度營業報告書及財務報表，討論盈餘分配案，決議每股配發18.5元現金股利，並於股東會中通過修改公司章程議案，採每半年配息一次的股利政策，增加股利分配彈性。

汎德永業指出，台灣整體車市新車銷售在經歷疫情遞延效應之後，2024年回歸平穩銷售表現，全年新車銷售較前一年減少4%，汎德永業則受惠旗下三大品牌電動車熱銷，且汽油車銷量維持穩健下，推升全年營運表現再創新高，帶動公司2024年合併營收達新台幣576億元，年增率13.35％，每股稅後盈餘（EPS）23.93元，連續兩年突破二個股本，寫下營運新紀錄。

汎德永業長期以來獲利成長，而為落實獲利回饋股東政策，並為股東創造穩定投資價值，通過配發現金股利18.5元，更已連續三年配發15元以上現金股利。

公司並於今日股東會通過修訂公司章程，增加每半會計年度分配股利之規定，強化股東投資效益。預計董事會於通過第2季財報後，將決議2025年上半年度盈餘分配案，並於年底前完成發放。屆時，汎德永業於2025年度將實施兩次現金股利發放，將經營成果回饋全體股東共享。

汎德永業2024年經銷品牌BMW與Porsche新車銷售強勁，收單表現持續熱絡，公司將積極配合品牌總代理導入全新產品，進一步滿足豪華車市場需求。此外，公司也持續深耕原廠認證中古車業務，拓展多元化銷售服務，強化未來營運成長動能。

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