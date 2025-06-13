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77萬股東注意！凱基金調高配息、6月30日除息

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控大樓。圖／凱基人壽提供
凱基金控大樓。圖／凱基人壽提供

凱基金（2883）今天股東會通過2024年盈餘分派每股配發現金股利0.85元及股票股利0.1元；傍晚凱基金公告調高每股現金股利為0.85000699元，以凱基金今天收盤價16.3元計算，現金股息殖利率為5.21%，凱基金並於今天決議於6月30日進行除息交易，7月30日發放現金股息入帳股東帳戶。

凱基金特別股除息交易與股息發放日與普通股相同，今天股東會通過特別股每股配發0.355元現金股息。

凱基金上午股東會已通過每股0.95元股利，其中現金股息每股0.85元，但傍晚凱基金公告因限制員工權利新股失效因素，因而致影響流通在外股數，依股東會決議授權董事長調整普通股每股現金股息，總發放現金股息金額則是不變，因此每股現金股息微調高為0.85000699元。

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