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中信金股東會／董事改選 傳中信銀董座陳佳文遞補辜仲諒

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金董事長顏文隆（中信金提供）
中信金董事長顏文隆（中信金提供）

中信金（2891）13日召開股東常會，順利完成第九屆董事（含獨立董事）改選，共計7人當選。名單中包括現任董事顏文隆、辜仲諒、吳一揆，以及獨立董事楊聲勇、劉長春、許文彥與季崇慧。不過，備受關注的辜仲諒雖名列當選，但會後即如先前所言正式遞交辭呈，據了解，將由中信銀行董事長陳佳文遞補成為新一屆董事，完成法人代表更換。中信金稍晚將進行公告。

中信金此次董事提名，延續去年5月臨時董事會所決議的法人代表異動。當時，中信金旗下兩家法人股東宜詮投資與仲遠投資，分別更換代表人，由吳一揆取代許舒博，辜仲諒則取代陳春克，進一步強化董事會治理結構。

辜仲諒身兼董事多年，但因涉入澄清湖案，一審遭判刑，引發金融監督管理委員會關注，並公開呼籲若個人涉訟行為對金融機構聲譽構成風險，應考量知所進退。辜仲諒日前發聲明強調「自認清白，並無不法所得」，但為顧全大局、不影響公司運作，將於股東會後主動辭職，以維護公司形象與穩定。

中信金此次董事改選過程平順，法人代表遞補作業啟動後，預料將進一步強化董事會功能，為集團下一階段的穩健經營奠定基礎。

辜仲諒 董事長 股東會 中信金

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