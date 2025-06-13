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股東領錢囉！富邦金7月1日除息、這天發放股利

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金今天（13日）舉辦114年股東常會，董事長蔡明興（中）出席主持會議。記者許正宏／攝影
富邦金今天（13日）舉辦114年股東常會，董事長蔡明興（中）出席主持會議。記者許正宏／攝影

富邦金（2881）13日股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元。富邦金控同步公告，7月1日為現金股利除息交易日，7月7日為現金股利除息基準日，7月31日為現金股利發放日。

富邦金控2024年現金股利包括普通股每股現金股利4.25元、甲種特別股現金股利每股約2.74875元、乙種特別股現金股利每股2.16元、丙種特別股現金股利每股1.8元，將一併於7月31日發放。

股票股利部分，因6月13日股東常會通過章程修正案，該議案須報送銀行局，並向經濟部商業發展署申請變更登記；再向證期局申請資本公積轉增資發行新股，並待核准後訂定配股基準日等相關時程及配發事宜。

富邦金控去年稅後純益為1,508.2億元，每股稅後純益（EPS）為10.77元，為金控業獲利雙冠王，並連續16年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金控現金股利發放是綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況。今年擬配發配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元，總股利暨現金股利均創歷史新高紀錄，總股利配發率41.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。

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