聯邦銀股東會／證券部切割獨立預定11月上路

聯邦銀（2838）今天上午舉行股東常會，由董事長林鴻聯主持，會中承認113年營業報告書、財務報表案，並通過盈餘分派案，決議配發普通股每股0.35元現金股息與每股0.7元股票股利，特別股則配發每股約2.63元股息。

為因應金融環境快速變遷與多元發展需求，會中亦報告聯邦銀行將分割兼營的證券經紀業務，新設立100%持股的子公司「聯邦證券股份有限公司」，分割基準日暫訂114年11月1日，藉此強化專業分工並提升集團跨業經營綜效。

聯邦銀行去年獲利表現亮眼，稅後淨利達52.15億元，創下歷史新高，每股稅後純益(EPS) 1.16元，總資產報酬率(ROA)0.55%，普通股權益報酬率(ROE)7.47%；資產品質方面，逾期放款比率為0.22%，備抵呆帳覆蓋率高達537.01%，持續維持良好的資產品質。中華信評於113年12月12日公布，聯邦銀行長短期信用評等維持「twA+」與「twA-1」，展望亦為「穩定」，顯示對於聯邦銀行穩健經營及審慎風控的高度肯定。

聯邦銀並表示，去年主要業務發展，受惠於央行維持利率政策不變、台商回流與政府產業政策帶動企業融資需求，聯邦銀行存放款業務雙雙成長，113年底存款餘額為8,108億元、年增6.43%，放款餘額達6,138億元、年增7.5%。

在信用卡業務，聯邦銀行憑藉吉鶴卡、賴點卡、M卡、LINE Bank聯名卡、微風卡及綠卡等主力卡創造市場聲量，搭配國內外旅遊、民生消費及分期活動等分眾行銷策略，成功帶動簽帳金額向上成長，流通卡數達276萬張，總簽帳金額約1,915億元、年增12%，再創新高。

財富管理業務亦表現出色，113年財富管理戶數與總管理資產月平均餘額均穩健成長，分別較前年度增加19.55%與9.03%；其中，特定金錢信託及保險代理業務尤為亮眼，受惠於美國通膨回落及AI題材帶動市場熱度，投資人對外國債、美股、基金等配置需求大幅上揚，特定金錢信託手續費收入年增49.76%，同時因客戶對利變型及分紅保單等商品高度需求，保險手續費收入亦年增24.41%。

展望2025年，面對全球經濟變局，聯邦銀行表示仍將秉持穩健經營與創新驅動的正面態度，全面推動核心業務深化與數位轉型升級；其中，為擴展更多元的理財服務，目前聯邦銀行已向主管機關遞件申請「財管2.0業務」；至於海外據點方面，亦規劃於日本東京設立分行，以持續擴展國際金融版圖，創造成長動能。

不僅持續推進業務發展，聯邦銀行亦將擴大ESG行動，114年更進一步擴大永續能源轉型，大幅提升綠電採購量達245萬度，使用再生能源比例達16.5%，將逐年增加力拚2030年達60%，最終目標為2050年達到RE100(100%再生能源)；同時，為展現守護客戶資產的防詐決心，今年亦已啟動「打詐進化3.0」行動，運用自有AI詐欺預警系統科技阻詐，目標將警示帳戶數較去年減少20%，盼發揮正向金融影響力，朝落實ESG承諾、永續發展的企業願景穩健邁進。