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國泰金股東會／董事會改選 蔡宏圖長子蔡宗翰任副董事⾧

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控副董事長蔡宗翰。 國泰金控／提供
國泰金控副董事長蔡宗翰。 國泰金控／提供

國泰金（2882）於13日股東常會改選新屆董事，集團新一代成員—國泰金董事長蔡宏圖長子蔡宗翰、蔡宏圖胞兄蔡政達長子蔡宗諺正式進入董事會，並推選蔡宗翰為國泰金控副董事⾧，透過專業傳承持續精進公司治理與永續經營。

國泰金控業務多元，近年規模不斷成長飛速發展，蔡宗翰持續透過豐富的金融實務與法學專業背景，致力推動集團數位轉型、業務創新，並積極整合集團綜效，推展具國際規模的資產管理業務。蔡宗翰副董事長豐富的歷練結合國泰金旗下「銀行、保險、資產管理」三大核心引擎，具備國際化前瞻視野，重視實作執行，親身投入業務與營運，展現卓越領導力與對集團的承諾。

新任蔡宗諺董事目前擔任國泰人壽、國建（2501）董事及國泰健管副董事⾧，專注於不動產相關事業領域，持續推進多角化經營，跨足「健康管理」及「觀光商旅」，精進多元穩定獲利模式，助益國泰建設穩健轉型為全方位不動產綜合開發商。

本日並改選二位新任獨立董事：郭政弘獨董曾任勤業眾信事務所總裁及董事⾧、王煒獨董為中磊（5388）董事⾧暨執行長，兩位分別在財會及科技領域擁有深厚的專業背景與實務經驗 ，將為董事會注入多元與獨立性視角 ，進一步提升公司治理之專業性與透明度。

本次董事會改選，象徵國泰金穩健傳承與創新轉型並進；展望未來，集團在新一屆董事會的領導下，更將引領集團持續邁向多元、創新、國際化的願景。

董事長 股東會 國泰金控

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