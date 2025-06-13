汎德永業配息18.5元 股東會通過每半年分配股利
車商汎德永業今天舉行股東會，通過每股配發現金股利新台幣18.5元，會中通過修改公司章程議案，採每半年配息一次的股利政策。
汎德永業指出，已連續3年配發15元以上現金股利，預計董事會在通過第2季財報後，將決議今年上半年度盈餘分配案，並於今年底前完成發放。汎德永業今年度將實施兩次現金股利發放。
電動車布局方面，汎德永業表示，2024年經銷品牌BMW汽油動力車款銷售強勁，電動車銷售占比超過全車系30%，未來持續配合品牌原廠與總代理的電動車計畫，導入更多節能車款，強化建置充電站。
展望未來營運，汎德永業指出，豪華進口車市場銷售力道續強，新車銷售數量穩定成長，看好未來BMW、保時捷（Porsche）整體市場成長性。
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