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群益金鼎證券主辦汎德永業二可轉債 13日開始投標

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券主辦汎德永業（2247）國內第二次無擔保轉換公司債「汎德永業二」，採競價拍賣方式承銷，13日開始投標，競拍底標價為101元，投標期間為13至17日，預計19日開標，30日於櫃買中心掛牌。

「汎德永業二」本次共發行10,000張，發行總面額為10億元，其中8,500張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102.5%，轉換價格為297.8元，每人最高得標張數合計不超過850張。

汎德永業成立於1979年，經營豪華進口車品牌BMW、MINI、PORSCHE汽車經銷買賣及售後維修保養業務。在台灣豪華進口車市場累積40餘年的專業經驗，經銷據點布局完整，六都皆有打造同步德國原廠最新硬體標準之全功能展示暨服務中心，以完善的零售與維修保養經銷據點服務台灣高端消費族群。

進口車 汎德 永業

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