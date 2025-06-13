聽新聞
0:00 / 0:00
國精化5月每股虧0.23元 產線調整
國精化（4722）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（12）日公告自結5月虧損0.23億元，相較去年同期陷入虧損。
法人認為，該公司所打造的高速運算5G材料（HC材）第一套量產設備預計6月投產，並正進行第二及第三套設備建置，將為推升營運新動能。
法人指出，國精化今年上半年有多條生產線正值調整階段，以致波及營運表現，以公告數據，5月營收3.17億元，年減17%；自結稅後虧損0.23億元，年減210%，每股淨損0.23元。
不過，該公司所建置的新材料產線將逐步進入收割期，有助營運表現。在高速運算5G材料（HC材）方面，繼取得多家銅箔基板（CCL）大廠的認證，正開始導入新開發的產品線，第一套量產設備預計從6月份正式投入量產，該設備年產能可達450噸左右。
其次，第二及第三套設備目前正展開建置，預計今年底完成，明年接續投入量產，屆時，該公司高速運算5G材料（HC材）一年產能將達1,400噸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言