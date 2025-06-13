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雷虎要秀無人艇技術

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國家中山科學研究院「快奇專案」攻擊型無人艇性能測試，將於6月17日登場，一連舉行兩天；雷虎科技（8033）昨（12）日表示「雷虎已準備好了！」，將藉由此次比武大賽，展示其在無人艇作戰平台領域的研發實力，全力爭取軍工訂單商機。

中科院為推動水面無人載具的開發，以及了解國內外廠商無人艇的產品性能，這次選定蘇澳外海舉辦水面無人載具公開展示，邀請國內外12家廠商進行靜態展示。

其中，雷虎科技「海鯊800」、碳基科技「碳險家一號」、哥倫國際「食人魚」及龍德造船工業「黑潮」等四款無人載具，將進行動態展示。

雷虎科技無菌包材瓶胚及瓶蓋產能開出，帶動5月合併營收1.29億元、年增27%；累計前五月合併營收5.66億元、年增7.8%。

雷虎科技去年在美國陸軍協會AUSA軍工展展出多款無人機，其中，提供給歐美盟邦、自研自製的一次性自殺性無人載具，尤其受到矚目，不但有多家歐美廠商有意採購相關零組件，整機也開始測試下單，預計近期出貨，可望為營運挹注新成長動能。

雷虎科技 營收 無人機

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