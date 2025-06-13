快訊

地方補助「愈修愈黑箱」！北市轟中央 陳其邁也嘆「欲哭無淚」

大雷雨狂炸！台南、屏東淹水警戒 專家：降雨熱區轉移至嘉義以南

印度空難逾240死僅1人倖存 警方：他坐緊急出口附近 跳出機艙逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

冠德5月 EPS 0.06元 預計推五案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

冠德（2520）昨（12）日被列注意股並遭證交所要求公告5月自結數，單月稅後純益3,400萬元，年減96.99%，每股純益0.06元。

冠德昨日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，因此被證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。冠德第1季稅後純益4.39億元，年減41.64%，每股純益0.81元。

冠德表示，去年為完工建案入帳高峰，因此比較基期高，導致今年獲利呈現衰退，不過今年仍是有建案可完工，包括部分「冠德心天匯」戶數會交屋入帳，台北市信義計畫區「冠德信義」、大安區「安沐居」也持續成屋銷售去化，而新北市中和「冠德心禾匯」、商辦「秀朗橋案」都是先建後售，完工量約40億元。

推案計畫方面，冠德表示，今年預計推出五大案，包括新北中和「冠德心禾匯」、新北中和商辦「秀朗橋案」台中「裕毛屋案」、台中「四維國小案」、台北萬華「直興段」案，合計推案量達約155億元。

證交所 商辦

延伸閱讀

新北雙語課程遭質疑是六都後段班 侯友宜駁斥

新北議員促家暴性侵被害人補助擴至性騷 侯友宜允評估

快改道！ 國3南向中和路段2車追撞1翻覆 回堵5公里

證交所推廣減碳 邀員工種樹

相關新聞

jpp 5月EPS 0.85元

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（12）日應主管機關要求，公告5月自結稅後純益4,300萬元，年增...

星宇、虎航瞄準暑假商機

隨著暑假旅遊旺季即將來臨，星宇航空（2646）及台灣虎航瞄準暑假海島度假商機。星宇航空直飛「東亞馬爾地夫」宮古島8月22...

達麗將推四案 總銷228億

達麗（6177）昨（12）日召開股東會，董事長謝志長表示，達麗今年將推出四大案，總銷逾200億元，產品價格穩定；策略上，...

華建拚交屋 業績吃補

華建（2530）昨（12）日召開法說會，華建指出，今年預計有三大案可完工交屋，其中歷年總銷規模最大、總銷達181億元「大...

晶碩下修2025年全年毛利率

指標隱形眼鏡晶碩（6491）昨（12）日法說會表示，今年營運的一大挑戰來自匯率，包括營收與毛利率皆會受到影響，因此同步下...

冠德5月 EPS 0.06元 預計推五案

冠德（2520）昨（12）日被列注意股並遭證交所要求公告5月自結數，單月稅後純益3,400萬元，年減96.99%，每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。