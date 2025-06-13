快訊

地方補助「愈修愈黑箱」！北市轟中央 陳其邁也嘆「欲哭無淚」

大雷雨狂炸！台南、屏東淹水警戒 專家：降雨熱區轉移至嘉義以南

印度空難逾240死僅1人倖存 警方：他坐緊急出口附近 跳出機艙逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

華建拚交屋 業績吃補

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華建（2530）昨（12）日召開法說會，華建指出，今年預計有三大案可完工交屋，其中歷年總銷規模最大、總銷達181億元「大華縱橫」力拚年底取得使照。

華建表示，「大華縱橫」將跨年度交屋，今年業績能見度佳，明年起到2029年，未來四年更是完工量年年達百億元以上。

華建指出，今年總銷43.9億元的桃園「大華畔」5月開始交屋，預期將會陸續認列到7月，而總銷約23.19億元的桃園「大華昇耕」已經完銷，於6月9日取得使照，預計7月下旬可交屋。

另，總銷181億元的台中「大華縱橫」因為戶數規模達千戶，公設量體也大，為了交付更好品質給客戶，儘管有缺工問題影響，但預計年底前應該可取得使照，會是跨年度交屋。

華建表示，目前布局皆以軌道經濟、產專園區、新興重劃區及都更危老為主，其中台北市有二筆懷生段、太原路都更案，懷生段案預計2029年完工；太原路案則是都更審議作業中。

都更 跨年 華建

延伸閱讀

桃園老牌營造商爆財務危機 市府清查憂有未爆彈

桃園老牌營造廠營運陷困境 北市3工程停工

繁星落榜不放棄 桃園新住民之子逆轉錄取政大

離譜！ 桃園駕訓班教練帶生考試先車禍

相關新聞

jpp 5月EPS 0.85元

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（12）日應主管機關要求，公告5月自結稅後純益4,300萬元，年增...

星宇、虎航瞄準暑假商機

隨著暑假旅遊旺季即將來臨，星宇航空（2646）及台灣虎航瞄準暑假海島度假商機。星宇航空直飛「東亞馬爾地夫」宮古島8月22...

達麗將推四案 總銷228億

達麗（6177）昨（12）日召開股東會，董事長謝志長表示，達麗今年將推出四大案，總銷逾200億元，產品價格穩定；策略上，...

華建拚交屋 業績吃補

華建（2530）昨（12）日召開法說會，華建指出，今年預計有三大案可完工交屋，其中歷年總銷規模最大、總銷達181億元「大...

晶碩下修2025年全年毛利率

指標隱形眼鏡晶碩（6491）昨（12）日法說會表示，今年營運的一大挑戰來自匯率，包括營收與毛利率皆會受到影響，因此同步下...

冠德5月 EPS 0.06元 預計推五案

冠德（2520）昨（12）日被列注意股並遭證交所要求公告5月自結數，單月稅後純益3,400萬元，年減96.99%，每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。