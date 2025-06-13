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星宇、虎航瞄準暑假商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

隨著暑假旅遊旺季即將來臨，星宇航空（2646）及台灣虎航瞄準暑假海島度假商機。星宇航空直飛「東亞馬爾地夫」宮古島8月22日首航；台灣虎航6月底起陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線。

航空專家分析，日本線已成為國內航空業者含金量最高的航線，台灣虎航平價航空市場為主，近八成的營收以日本線為主，受惠於日本線人氣居高不下，獲利繳出亮麗成績單。

日本線布局已成為各家航空業者含金量最高的地區，日本線占也占星宇航空全體營收接近五成，星宇航空已經在加碼布局北美線等航線布局，日本線的穩健獲利成為星宇拓展航線最有利的後盾。

星宇航空更看好暑假玩水商機，距離沖繩本島僅一小時航程的宮古島，因擁有晶瑩剔透的蔚藍海水與絕美白沙灘，被譽為「東亞的馬爾地夫」。星宇航空於8月22日新開宮古島市/下地島航班，成為首家直飛下地島的國籍航空公司，並於即日起全面開賣，下地島航線將以A321neo客機飛航。

台灣虎航則是瞄準石垣島和濟州島加碼布局，考量這兩個城市各自擁有眾多愛好者；7月開始不只台灣虎航營運直飛日本的航點將擴增至23個外，台灣虎航也成為市場上唯一提供北、中、南三地直飛韓國濟州島的國籍航空，以滿足市場需求。

星宇航空 日本 台灣虎航

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