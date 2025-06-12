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華建法說會／未來四年完工量 將年年百億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華建（2530）12日召開法說會，華建指出，今年預計有3大案可完工交屋，其中歷年總銷規模最大、總銷達181億元「大華縱橫」力拚年底取得使照，將跨年度交屋，今年業績能見度佳，明年起到2029年，未來四年更是完工量年年達百億元以上。

華建指出，今年總銷43.9億元的桃園「大華畔」5月開始交屋，預期將會陸續認列到7月，而總銷約23.19億元的桃園「大華昇耕」已經完銷，於6月9日取得使照，預計7月下旬可交屋。

另，總銷181億元的台中「大華縱橫」因為戶數規模達千戶，公設量體也大，為了交付更好品質給客戶，儘管有缺工問題影響，但預計年底前應該可取得使照，會是跨年度交屋。

華建指出，今年完工量約70.14億元，2026年完工量達200.36億元，2027年完工量207.88億元，2028年完工量140.28億元，2029年完工量160億元，未來動能無虞。

華建表示，目前手上有23筆個案，布局皆以軌道經濟、產專園區、新興重劃區及都更危老為主，其中台北市有2筆懷生段、太原路都更案，包括，懷生段案預計今年初取得都更核定函，目前正在申請建照，預計2029年完工入；太原路案則是都更審議作業中。

都更 華建

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