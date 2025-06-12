冠德5月自結稅後純益3400萬元 EPS 0.06元

冠德（2520）12日公告，5月自結稅後純益3400萬元，年減96.99%，每股稅後純益0.06元；第1季稅後純益4.39億元，年減 41.64%，每股稅後純益0.81元。

冠德表示，去年為完工建案入帳高峰，因此比較基期高，導致今年獲利呈現衰退，不過今年仍是有建案可完工，包括部分「冠德心天匯」戶數會交屋入帳，台北市信義計畫區「冠德信義」、大安區「安沐居」也持續成屋銷售去化，而新北市中和「冠德心禾匯」、商辦「秀朗橋案」都是先建後售，完工量約40億元。

推案計畫方面，冠德表示，今年預計推出5大案，包括新北中和「冠德心禾匯」、新北中和商辦「秀朗橋案」台中「裕毛屋案」、台中「四維國小案」、台北萬華「直興段」案，合計推案量達約155億元。

至於冠德手上握有的北士科合建案，預計第4季取得建照，明年第1季開工，張勝安指出，該案預計是邊建邊售，待施工到一個段落後再擇期公開。