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台糖股東會 通過每股配發股息0.9元

中央社／ 台北12日電

台糖公司今天召開114年股東常會，台糖去年營業收入新台幣314.35億元、營業利益29.41億元，分別較法定預算增加16.41億元及13.63億元，達成預算目標；會中通過113年度決算盈餘分配，每股分配現金股利0.9元。

台糖透過新聞稿表示，去年因應市場環境變化，台糖持續精進事業經營、落實目標管理，推升營收及獲利穩健成長。

為響應政府淨零碳排政策，截至113年底止，台糖已建置完成太陽光電設施543.64MW，更推動森林碳匯專案、國際小農種碳專案、工廠鍋爐改燒天然氣（每年可減少碳排約2萬餘公噸CO2e）、糖廠生質能碳捕捉利用計畫等，並加速推進現代化綠能豬場改建工程，致力落實低碳轉型。

此外，台糖持續提供政策用地，促進社宅及長照發展，轄下6處學苑轉型社宅出租，照顧青年及弱勢民眾居住需求。

台糖指出，去年在永續經營及產品服務上皆有亮眼表現，包含榮獲台灣百大永續典範企業獎、TSAA永續行動獎、國家企業環保銀級獎、國際蘭展競賽獎、環保旅館標章認證、「食品界米其林」ITI風味絕佳獎，以及職安衛生優良工程金安獎等。

創新研發方面，除獲科技農企業菁創獎外，台糖攜手高雄餐旅大學，以新鮮甘蔗汁釀製風土農藝蘭姆酒，繼112年、113年連續獲世界酒類獎肯定後，今年再奪法國世界酒類競賽雙大金獎，更與米其林餐廳合推餐酒饗宴，充分展現在地酒食產學創新成果。

台糖強調，獲獎是肯定也是動力，未來將持續強化公司治理、善盡企業責任，實踐永續淨零承諾。

太陽光電 台糖

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