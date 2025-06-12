智邦股東會／通過每股配發11元現金股利 AI驅動成長

網通大廠智邦（2345）12日舉行股東會，通過去年營運報告及每股配發11元現金股利，共將發出61.72億元現金股利。智邦董事長黃國修表示，智邦定位自己為一個提供優質服務的技術型公司，提供高階硬體與開放式軟體網路基礎設施供應商，積極拓展至計算和存儲領域，持續探索新的技術和業務模式以應對前瞻性的市場變化，並積極展開全球佈局，掌握商機。

黃國修表示，智邦成長動能主要來自AI產業發展，全球東西方對於AI應用越來越蓬勃，且AI帶動全球網路發展也脫不了關係，看好AI發展不會有盡頭，而網路發展取決於速度、頻寬及低延遲的技術，現在已經到一個相對成熟的階段，智邦在這三個領域的技術都稍有領先，因此審慎樂觀看待後續網路市場發展。

黃國修指出，整體產業架構包含用戶端傳輸端、還有中心端、雲跟雲之間也要做相對等的連結，才會有全面性的整體的架構，智邦產品就是產品連結的角色。

智邦2024合併營收為1,104.25億元，年增31.2%，稅後純益120億元，年增34.5%，每股稅後純益2024年智邦網路交換器占營收比重約57%，網路應用設備占36%，網路接取設備占4%。

黃國修在智邦致股東報告書中表示，智邦定位自己為一個提供優質服務的技術型公司，拓展並超越自己從一個傳統 ODM 廠商到新服務和新業務模式的持續轉型。在此戰略下，持續高品質技術和業務創新，固守DFM（Design for Manufacturing）的核心，獲得客戶高度認可及業界領先地位。

看準高速和高品質的技術迭代，黃國修表示，我們為自己，更為客戶取得市場快速切入的先機奠定基礎，未來繼續投資創新的尖端技術和服務，成為同時提供高階硬體與開放式軟體網路基礎設施供應商，並積極拓展至計算和存儲領域，持續探索新的技術和業務模式以應對前瞻性的市場變化。

展望2025年，黃國修表示，智邦將持續發揮ODM服務、JDM服務、開放基礎架 構部門和戰略技術投入和合作之間的四大支柱戰略，透過持續且快速的創新步調，為客戶提供高品質的網路基礎設施產品和服務。

另外，黃國修表示，智邦將積極探索和嘗試新的業務模式，拓展網絡之外的和 AI 計算相關的技術和產品，並且在開放式網絡和計算平台的結合中提供創新的解決方案，為企業和電信用戶提供新業務的解決方案，並透過新產品和新業務形式積極拓展思路，尋求培育和擴大戰略合作夥伴關係，共同創新和共同市場推廣，為技術開發和採用奠定基礎。

智邦強調，持續從硬體和軟體角度推動開放網路的承諾，並引入AI計算整體解決方案的基礎設施作為綜合解決方案，為企業和電信用戶提供用戶體驗，降低採用門檻，減少市場應用的時間。

應對地緣政治及全球挑戰，黃國修指出，將持續擴大全球佈局。智邦通過直接投資設立的新生產基地，以及與夥伴共同合作的海外生產據點，進一步在工廠端擴大智邦全球製造產能布局，並將製造作為一種服務出口其他國家市場，逐步展現智邦透過智慧製造所累積的「製造服務化」實力。