台塑三多護體 下半年不淡

台塑（1301）董事長郭文筆昨（11）日表示，第2季營收與獲利將不如第1季，下半年預期中國大陸持續刺激內需，且第3季為旺季，另因原油及原料價格看跌，下半年營運不看淡，今年會努力繳出盈餘成績單。

郭文筆表示，台塑去年受到大環境惡化衝擊，雖然合併營業額2,000億元，較前一年度略微成長，雖然全體同仁不斷應用AI及創新研發，力求轉型，且持續降低成本，但合併稅前仍虧損24億元。

針對今年表現，郭文筆表示，第1季液鹼受惠中國大陸新增氧化鋁產能400萬噸，需求增加，且同業歲修，平均價格比去年同期上漲32%，利差改善，帶動公司合併稅前利益1億元。但第2季因美國關稅政策，致市場充滿不確定性，加上新台幣大幅升值，認列轉投資收益減少，預期第2季營收與獲利將不如第1季。

郭文筆強調，國際市場仍有美國對等關稅後續發展、美中貿易戰、匯率及海運費變化等不確定因素。