百和股東會／董座：越南、印尼持續擴增產能 與品牌訂單挪移接軌

鞋材大廠百和（9938）去年每股稅後純益4.75元，股東常會11日通過配發3元現金股利。董事長鄭森煤表示，配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，百和亦在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期廠已於去年底完工，目前正在裝機中，預計下半年投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增25%產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工，預期可增加50%產能。

越南百宏廠第二期廠房也已完工，現正進行裝機中，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

百和今年集團資本支出約13億元，主要滿足各地新廠建設與設備汰舊換新。另外，配合美系品牌客戶分散生產地區取險政策，規劃在印度投資設廠的計畫，也持續評估及覓地中。

百和去年營收154.58億元，稅後純益14.16億元、年增143.7%，每股稅後純益4.75元；今年累計前五月合併營收68.03億元、年增11.3%。

展望製鞋產業景氣，鄭森煤不諱言，美國關稅政策不定，市場普遍持保守看法，消費端也出現觀望，不過目前製鞋廠下單一切正常，預期第3季可望明朗。

法人指出，現階段客戶下單普遍出現交期縮短的趨勢，但整體來看，隨著國際品牌客戶庫存調整結束，加上新品牌訂單挹注、新產能開出，以及子公司百和興業經編網布出貨持穩成長帶動下，百和今年營收可望維持雙位數成長，獲利則有機會創高。

百和集團今年前五月產品營收比重，分別為織帶及鞋帶占43.6%、針織經編緹花20.8%、鬆緊帶13%、黏扣帶12.1%、射出帶6.4%、房地產銷售0.6%、其他3.5%。由於新產品產能逐漸拉高，加上應用面廣，預期針織經編緹花營收占比，未來有望再提高。

至於區域比重分別為百和興業-KY（8404）46%、越南百和29%、台灣百和14%、印尼百和9%、北美百和2%。