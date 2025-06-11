新壽 SPV 海外發債 擬籌資250億元
新光金（2888）11日代子公司新光人壽100%持股的公司Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.公告董事會決議，將以公開募集方式發行十年期以上累積次順位普通公司債，預計籌資上限新臺幣250億元之等值美元，以強化財務結構。
受到新台幣強升衝擊，新光人壽雖在外匯價格變動準備金新制下，已動用外匯價格變動準備金充抵降低衝擊，但仍對5月損益產生影響，其5月單月稅後淨損153.7億元，累計稅後淨損302.4億元。
新光金強調，此匯兌損失是會計制度下評價變動之未實現損失，並非實際發生損失，公司將靈活調整匯兌避險策略，穩健財務結構。
新光金11日也代孫公司Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.公告董事會決議以公開募集方式發行十年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限為新臺幣250億元之等值美元，視市場行情及客觀情勢於董事會決議日起一年內一次或分次發行。每張面額、發行價格以及發行利率等，則授權董事長及/或其指定之人依實際情形全權處理。
新光金表示，募得價款將用來充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。
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